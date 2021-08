Menschen in Dresden demonstrieren für Aufnahme von Afghanen

Teilnehmerinnen einer Kundgebung der Organisation „Seebrücke“ gemeinsam mit dem sächsischen Flüchtlingsrat und der afghanischen Gemeinschaft unter dem Motto „Luftbrücke jetzt!“ halten ein Schild mit der Aufschrift "I don't want hide my face" (Ich will mein Gesicht nicht verstecken) und demonstrieren damit auf dem Altmarkt für eine Luftbrücke und ein Bleiberecht für bedrohte Menschen aus Afghanistan.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa