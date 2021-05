Meppens Trost nach Abstieg: Sieg im Niedersachsen-Pokal

Hannover - Der SV Meppen hat erstmals den niedersächsischen Fußball-Pokal gewonnen und sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals in der kommenden Saison qualifiziert. Eine Woche nach dem Abstieg aus der 3. Liga besiegten die Emsländer am Samstag im Finale in Hannover den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel mit 4:3 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (1:2) gestanden. Eine Verlängerung wurde nicht gespielt. Meppens Held war Torwart Erik Domaschke, der zwei Elfmeter hielt. Den letzten Schuss verwandelte sein Teamkollege Luka Tankulic.

Lange Zeit hatte es für das Team aus Drochtersen gut ausgesehen. Kapitän Sören Behrmann (5. Minute) und Oliver Ioannu (21.) brachten ihre Mannschaft mit 2:0 in Führung. Christoph Hemlein (26.) gelang per Foulelfmeter der Anschluss. Kurz nach der Pause verschoss Hemlein (48.) einen Handelfmeter. Dennoch gelang den Meppenern der Ausgleich durch Tankulic (79.). In der hektischen Schlussphase sah Drochtersens Sportdirektor Lars Behrmann wegen Unsportlichkeit die Rote Karte.