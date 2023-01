Merz: Bestürzt über Tod des ukrainischen Innenministers

Berlin - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat mit „großer Bestürzung“ auf den Hubschrauberabsturz in der Ukraine reagiert, bei dem unter anderem der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben kam. „Das ist für die Ukraine gerade in der jetzigen Situation dieses Landes eine große Tragödie“, sagte Merz am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. „Unser tief empfundenes Beileid gehört den Familien und den Angehörigen, aber auch dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, dem ich auch schon mein Beileid ausgedrückt habe, und dem ganzen ukrainischen Volk.“ Er sprach von einem ganz tragischen Vorfall.