Berlin - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeworfen, falsch auf die Herausforderungen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine reagiert zu haben. In der letzten Debatte des Bundestags in dieser Wahlperiode erinnerte der Kanzlerkandidat der Union an die Zeitenwende-Rede des Kanzlers unmittelbar nach Kriegsbeginn. „Es sind Zeiten ohne Wende geblieben“, kritisierte er.

Die Ampel-Koalition habe damals die Chance nicht genutzt, den zu diesem Zeitpunkt schon überholten Koalitionsvertrag auf die Seite zu legen und die Prioritäten neu zu ordnen, kritisierte der Oppositionsführer.

Merz amüsierte sich über die Rede von Scholz zum Auftakt der dreistündigen Debatte. „Was war das denn?“ Die Rede sei „25 Minuten abgelesene Empörung über den Oppositionsführer“ gewesen. „Sie verwechseln den Plenarsaal des Deutschen Bundestags offensichtlich mit einem Juso-Bundeskongress.“