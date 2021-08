Messe-Tage zu Autos, Haus und Garten gemischt mit Festival

Erfurt - Einen Mix aus Messe und Musikfestival bieten die Thüringer Messe Tage, mit denen das Messegeschäft in Erfurt wieder in Schwung kommen soll. Von Donnerstag bis Sonntag (29. August) präsentieren sich Teile der Thüringer Veranstaltungsbranche in der Landeshauptstadt, teilte der Veranstalter Ram Regio Ausstellungs GmbH am Dienstag in Erfurt mit. Der Messeteil beschäftige sich vor allem mit den Themen Mobilität und biete eine Autoshow sowie Themen rund um Haus und Garten. Das Festival habe 30 Livebands im Programm.

Die vier Tage unter dem Motto „Wir sind wieder da“ sehen sich als Neustart der Messesaison, so Constanze Kreuser von Ram Regio. Ihre Messegesellschaft kooperiert dabei mit anderen Veranstaltern, darunter dem der Automobil und Motorradmesse Erfurt.

Bis Sonntag zu sehen seien rund 150 Aussteller und mehr als 100 Künstler. Auch ein Mittelalterspektakel mit 14 Ausstellern werde geboten.

Es solle gezeigt werden, dass wieder Messen möglich sind, sagte der Geschäftsführer der Messe Erfurt, Michael Kynast. „Wir wissen, dass wir große Überzeugungsarbeit leisten müssen, da die Pandemie der letzten Monate bei allen, seien es Aussteller oder Besucher, noch stark in den Köpfen verankert ist.“ Für die Veranstaltung, die sich an junge und alte Menschen gleichermaßen richteten, sei ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet worden.

Der Lockdown hat im ersten Halbjahr 2021 für Leere in den Messehallen auch in Thüringen gesorgt. Die Messe Erfurt GmbH hat nach eigenen Angaben für 2021 insgesamt 88 Messen, Kongresse und Events auf dem Terminplan. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 187.

Für die Zukunft gehen die Fachleute davon aus, dass Messen als Austauschplattform für den persönlichen Kontakt eine wichtige Rolle spielen werden. „Besucher und Aussteller sehnen sich nach Live-Begegnungen“, sagte eine Sprecherin. Regionale Messen würden schneller wieder aufleben als große internationale Veranstaltungen. Durch die vielen Verschiebungen 2020 und 2021 jage zudem im Konzertbereich nächstes Jahr ein Event das nächste.