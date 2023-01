Messerangriff am Neujahrsmorgen: Polizei fasst Verdächtigen

Hannover - Nach einem Messerangriff zum Jahreswechsel mit einem lebensgefährlich verletzten Menschen in Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 26-Jährige sei bei seiner Einreisekontrolle am Flughafen in Hannover gefasst worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits nach dem Mann gesucht. Er wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Verdächtige soll am Neujahrsmorgen bei einer Auseinandersetzung mehrerer Menschen vor einen Lokal einen Mann mit Messerstichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Auch ein weiterer Mann wurde mit Stichen verletzt. Bei dem Einsatz wurden fünf Polizeibeamte verletzt. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.