Messerangriff im Dresdner Hauptbahnhof: 20-Jähriger verletzt

Dresden - Ein 23-Jähriger hat am Freitagabend zwei junge Männer im Dresdner Hauptbahnhof angegriffen. Er trat einen der an einem Gleis stehenden 20-Jährigen, dessen Begleiter ging dazwischen und wurde durch mehrere Messerstiche schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst und Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Zu Motiv, Hintergründen und Umständen sowie den Beteiligten machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen in dem Fall.