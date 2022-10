Metall- und Elektroindustrie geht in dritte Tarifrunde

Magdeburg/Hannover - Die Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt geht in der kommenden Woche in eine dritte Runde der Tarifgespräche. Für beide Tarifgebiete stünden am kommenden Freitag Gespräche in Hannover und Magdeburg an, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall am Freitag. Die zweite Verhandlungsrunde sei ergebnislos verstrichen. „Die letzte Chance der Einigung findet am Tag des Auslaufens der Friedenspflicht statt“, erklärte der Sprecher. Ab dem 29. Oktober sind mit dem Ende der Friedenspflicht demnach Warnstreiks möglich.

Während die IG Metall unter anderem acht Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der wichtigen Kernbranche fordert, um die Kaufkraft gegen die hohe Inflation zu stabilisieren, verweisen die Unternehmen auf ausufernde Kosten für Energie und Rohstoffe. Etliche Firmen seien akut existenzgefährdet, hieß es zuletzt vom Verband Niedersachsenmetall.

Nach Gewerkschaftsangaben wird in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen für etwa 120.000 Beschäftigte verhandelt. Die Mitarbeiterzahl in Niedersachsen ist dabei ungleich größer. In Sachsen-Anhalt sind nach Arbeitgeberinformationen nur etwa 10.000 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen.