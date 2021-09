Michael Otto erhält Weltwirtschaftlichen Preis des IfW

Kiel - Der Firmenpatriarch des Versandhandelsriesen Otto, Michael Otto, hat den Wirtschaftspreis des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) erhalten. Es gebe im Norden keine andere Unternehmerpersönlichkeit, die sich so früh dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben habe, sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr in seiner Laudatio am Sonntag in Kiel. Das IfW verlieh den Preis zum 16. Mal. Leitthema der Auszeichnung war in diesem Jahr die Umweltökonomie. Neben Otto wurden der frühere schwedische Ministerpräsident Göran Persson und die aus China stammende und an der Universität im australischen Canberra lehrende Stadtforscherin Xuemei Bai mit dem Preis ausgezeichnet. Alle Preisträger hätten sich besondere Verdienste um nachhaltiges Wirtschaften und Zusammenleben im Sinne des Klimaschutzes erworben, sagte Felbermayr.