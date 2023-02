Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen werden am Freitag milde Temperaturen zwischen acht und elf Grad, aber auch starker Wind erwartet. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienst (DWD) sind bis zum späten Abend verbreitet stürmische Böen und Sturmböen zwischen 65 und 85 Stundenkilometern möglich. Im Verlauf des späten Abends schwächt der Wind am. Letzte Windböen sind bis Mitternacht möglich. Im Harz kann es oberhalb von 600 Metern in der Nacht zum Samstag stellenweise zu Glätte durch Schnee, Schneematsch oder überfrierende Nässe bei minus ein Grad kommen.