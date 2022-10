Mildes Herbstwetter zum Wochenstart

Potsdam/Berlin - Der Herbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg weiterhin sehr mild. Zum Start in die neue Woche können die Temperaturen stellenweise die 20-Grad-Marke erreichen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mit. Bereits für Sonntag rechnen die Meteorologen demnach mit 18 Grad in der Hauptstadt und 20 Grad an der Elster. Nur in der Uckermark bleibt es mit 16 Grad etwas frischer.

Am Nachmittag und Abend sollen dichte Wolkenfelder übers Land ziehen, in der Nacht zum Montag kann es regnen. Frost ist nicht in Sicht. Am Montag soll es wieder heiter werden mit maximalen Temperaturen von bis zu 21 Grad. Ein schwacher, teils mäßiger Wind weht aus dem Süden.

Die Nacht zum Dienstag soll gebietsweise regnerisch werden - die Tiefsttemperaturen liegen bei zehn Grad. Am Tag soll es bewölkt bleiben bei 16 bis 18 Grad. Auch Regenschauer sind möglich, die zum Abend hin abnehmen sollen. Am Mittwoch soll es trocken und bewölkt bleiben - bei Temperaturen bis zu 19 Grad.