Dresden - Der Europäische Forschungsrat (ERC) fördert die Arbeit von vier Spitzenforschern, die in Dresden tätig sind. Die drei Professorinnen und ein Professor wurden mit einem der renommierten Consolidator Grants der EU ausgezeichnet. Das zeige, dass „kluge Frauen und Männer aus aller Welt Forschung auf höchstem Niveau“ in Sachsen voranbringen, sagte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) laut Mitteilung am Dienstag in Dresden. Damit verbunden erhielten sie in den kommenden fünf Jahren je knapp zwei Millionen Euro für ihre Projekte.

Die an der Technischen Universität lehrende Physikerin und Elektroingenieurin Yana Vaynzof forscht an neuen Halbleitermaterialien zur Anwendung in elektronischen und optoelektronischen Bauteilen; speziell Metallhalogenid-Perowskit-Materialien, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln können.

Der Neurowissenschaftler und Psychologe Philipp Kanske beschäftigt sich mit emotionalen und kognitiven Prozessen, die soziales Verhalten ermöglichen. Der TU-Professor entwickelt ein ziel- und passgenaues Trainingsprogramm für Menschen mit Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion.

Die Biomedizinerin Meritxell Huch und die Chemikerin Dora Tang erforschen am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) die Prinzipien der Leberregeneration und –erkrankung sowie das Leben biologischer Zellen und Gewebe aus Ansammlungen nicht lebender Moleküle. Sie hätten im Antrag für die Förderung neben der wissenschaftlichen Exzellenz auch „den bahnbrechenden Ansatz ihres Projekts und seine Machbarkeit“ nachweisen müssen.