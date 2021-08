Minister: Innenstädte müssen mehr sein als Orte des Konsums

Menschen besuchen die Außenbereiche der Cafés und Restaurants am Markt von Eisenach.

Erfurt - Die Corona-Pandemie hat die Probleme vieler Innenstädte durch Geschäftsschließungen und ungenutzte Büroräume verstärkt. Eine zunehmende Verödung sei vor allem in mittelgroßen und kleineren Städten zu beobachten, geht aus einem Bericht hervor, mit dem sich die Bauministerkonferenz von Bund und Ländern am Dienstag bei einer digitalen Tagung beschäftigte. „Die Situation hat sich zugespitzt“, hieß es am Rand der Konferenz.

Stabile Innenstädte erforderten neben Einkaufsmöglichkeiten, Büroarbeit und Gastronomie einen Nutzungsmix. „Innenstädte dürfen wir künftig nicht nur als Orte des Konsums verstehen“, erklärte Thüringens Bauminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). Sie müssten mit besseren Möglichkeiten zum Aufenthalt und zur Begegnung sowie einer größeren Nutzungsvielfalt wieder soziale und kommunikative Zentren werden. „Dem Bund kommt hier eine besondere Verantwortung zu, weshalb ich die nächste Bundesregierung in der Pflicht sehe, die nachhaltige Entwicklung unserer Innenstädte zu einem ihrer politischen Schwerpunkte zu machen und den Weg gemeinsam mit Ländern und Kommunen zu gehen“, so der Minister.

Der Bericht enthalte neben einer Situationsbeschreibung auch Handlungsempfehlungen für einen Strukturwandel aus Sicht der Bundesländer. Thüringen hat derzeit den Vorsitz der Bauministerkonferenz.