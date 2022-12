Minister Pistorius bei Fachtreffen zu Islamismusprävention

Hannover - Fachleute treffen sich heute in Hannover zur Jahresveranstaltung des Kompetenzforums Islamismusprävention. Das Treffen steht unter dem Motto „Psychisch auffällig oder radikal - was nun?“, wie das Innenministerium mitteilte. Zu der Veranstaltung wird auch Innenminister Boris Pistorius (SPD) erwartet. Im Jahr 2020 wurde in Niedersachsen die bisherige Kompetenzstelle für Islamismusprävention zu einem Kompetenzforum aufgewertet. Verfassungsschützer und das Landeskriminalamt arbeiten dort unterem zu Themen wie Prävention und Deradikalisierung zusammen.