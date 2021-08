Minister will Länder-Sondertreffen zu Schweinepest

Jabel - Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) plant wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) eine Sonderkonferenz aller Agrarminister. „Die Situation bei dieser Seuche ist in Europa nicht unter Kontrolle“, sagte Backhaus am Montag bei einem Treffen mit Suchhundeführern für ASP-erkrankte Wildschweine in Jabel (Mecklenburgische Seenplatte). Dazu komme, dass Schwarzwild zurzeit wegen der Ernte deutlich stärker unterwegs sei.

Nach Zahlen des Friedrich-Löffler-Instituts wurden im ersten Halbjahr 2021 in Europa 9018 ASP-Fälle bei Wild- und Hausschweinen gemeldet, davon 1916 Fälle in Polen. In Deutschland sind 1800 Fälle aus Sachsen und Brandenburg durch das Institut bestätigt. Jeden Tag kämen die Einschläge näher, sagte der Minister. Der letzte aktuelle Fall liege nur 33 Kilometer von Vorpommern entfernt in Polens Nordwesten.

Deshalb beginne an diesem Mittwoch in Vorpommern bereits der Bau eines zweiten Schutzzaunes südlich der Autobahn 11 an der Grenze zu Polen, so Backhaus weiter. Damit soll im Zwischenraum zum ersten Schutzzaun eine „weiße Zone“ geschaffen werden. Brandenburg verfahre genauso.