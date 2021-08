Ministerin begrüßt Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan

Berlin/Kiel - Wegen der dramatischen Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan schiebt Deutschland vorerst keine abgelehnten Asylbewerber mehr dorthin ab. „Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung“, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) dazu am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Sie ermöglicht bundesweit ein einheitliches Vorgehen.“

Zuvor hatte das Bundesinnenministerium seine Entscheidung verkündet, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Eine in der vergangenen Woche verschobene Abschiebung von sechs Afghanen werde zunächst nicht mehr nachgeholt, sagte ein Sprecher.

Angesichts der zugespitzten Lage in Afghanistan und des Vormarschs der Taliban hatten in Schleswig-Holstein unter anderem der Flüchtlingsbeauftragte Stefan Schmidt, der SSW und die Grünen einen Abschiebestopp verlangt. Das Innenministerium in Kiel hatte zu dieser Forderung am 3. August erklärt, es gehe bei Abschiebungen immer um von Gerichten überprüfbare Einzelfallentscheidungen. Bei diesen spiele die Sicherheitslage eine entscheidende Rolle, und auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie würden berücksichtigt. In diesem Jahr seien bis dato vier verurteilte Straftäter mit Charterflügen nach Afghanistan abgeschoben worden.

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit der Entscheidung über den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan Mitte April dramatisch verschlechtert. Die militant-islamistischen Taliban haben inzwischen wieder neun Provinzhauptstädte unter ihre Kontrolle gebracht. Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein reagierte am Mittwoch erleichtert auf den Abschiebestopp.