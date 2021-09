Ministerin Klepsch optimistisch für Skisaison in Sachsen

Oberwiesenthal - Der Freistaat unterstützt die Vorbereitungen auf den Wintersport im Erzgebirge. „Ich blicke mit voller Zuversicht auf die kommende Skisaison in Oberwiesenthal“, sagte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch in Oberwiesenthal. Sie erwarte, dass kein neuer Lockdown verhängt wird. „Die kommende Saison sollte bei hoffentlich reichlich Schnee wieder einen erfolgreichen Skibetrieb ermöglichen.“

Klepsch übergab laut Mitteilung rund 200.000 Euro aus dem Landesprogramm Neustart Tourismus an die Fichtelberg Schwebebahn Kurort Oberwiesenthal GmbH, um die durch pandemiebedingte Einnahmenausfälle 2020/2021 entstandene finanzielle Lücke zu füllen. „Normalerweise werden die erforderlichen Mittel in der Vorsaison erwirtschaftet, was im vergangenen Winter aufgrund der coronabedingten Schließungen der Seilbahnen und Skilifte jedoch nicht möglich war.“

Die Fichtelberg Schwebebahn wurde 1924 erbaut und ist die älteste Seilschwebebahn Deutschlands. In den Kabinen können 44 Menschen eine Fahrt von Oberwiesenthal auf den gleichnamigen, 1215 Meter hohen Berg machen. Auch sie musste wegen der Corona-Pandemie länger pausieren.