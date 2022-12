Ministerin verteidigt Hilfspaket

Brandenburger Ministerin der Finanzen und für Europa Katrin Lange spricht in der Sitzung des Brandenburger Landtages.

Potsdam - Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat den Doppelhaushalt für die beiden kommenden Jahre und das Hilfspaket von zwei Milliarden Euro gegen Kritik verteidigt. „Was nun insbesondere die mit diesem Haushalt verbundenen Maßnahmen zur Krisenbewältigung angeht, so halte ich sie für geeignet, erforderlich und angemessen“, sagte Lange am Freitag im Landtag in Potsdam. Diese Maßnahmen seien rechtlich sauber.

Die Linksfraktion und die Fraktion BVB/Freie Wähler zweifeln die Rechtmäßigkeit der Notlageerklärung als Grundlage für das Hilfspaket an und kritisieren wie der Landesrechnungshof, dass sie auf zwei Jahre angelegt ist. „Es geht hier nicht um ein Strohfeuer, sondern um eine nachhaltig zu erzielende Entlastungswirkung über einen längeren Zeitraum hinweg“, sagte Lange.

Die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Marianne Spring-Räumschüssel (AfD), kritisierte die zunehmende Neuverschuldung. Das mache ihr Sorgen, sagte sie. Die Finanzministerin entgegnete in ihrer Rede: „Ja, das hat seinen Preis, sagte sie. „Und diesen Preis zu zahlen ist auch angemessen und erforderlich.“