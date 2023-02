Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind dem Finanzministerium zufolge 88 Prozent der Grundsteuererklärungen fristgerecht abgegeben worden. Am Dienstag, dem letzten rechtzeitigen Abgabetag, seien 28.500 Erklärungen eingegangen, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch. Mehr seien es an keinem anderen Tag gewesen. Täglich wurden zuletzt im Durchschnitt rund 10.000 Erklärungen abgegeben. Unmittelbar vor Fristende lagen die Zahlen aber deutlich darüber: Am Sonntag wurden rund 12.000 Erklärungen eingereicht, am Montag sogar 21.000.

Die Quote der abgegebenen Erklärungen stieg aber auch aus einem anderen Grund: Die Zahl der insgesamt zu bewertenden Grundstücke wurde nach unten korrigiert. Laut Ministerium sind es nun rund 907.000 statt bislang angenommenen gut 1,017 Millionen. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ online darüber berichtet.

Ab 2025 soll eine neue Grundsteuerberechnung greifen. Dafür müssen fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Das geschieht auf Grundlage von Angaben, die alle Eigentümer einreichen müssen. Mitte Oktober hatten die Länder wegen des schleppenden Eingangs der neuen Grundsteuererklärungen bei den Finanzbehörden die Abgabefrist von Ende Oktober auf Ende Januar 2023 verlängert.

Wer die Erklärung nicht fristgerecht einreicht hat, erhält vom Finanzamt zunächst ein Erinnerungsschreiben. Außerdem kann bei einer verspäteten Abgabe laut dem Finanzministerium ein Verspätungszuschlag fällig werden. Bei Nichtabgabe kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen schätzen.