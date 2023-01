Ministerium: Wasserstoff-Technologien schnell hochfahren

Potsdam - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hält einen schnellen Aufbau von Wasserstoff-Technologien in Deutschland für notwendig. „Die Zukunftsenergien müssen CO2-neutral sein“, sagte sie am Montag bei einem Besuch am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in Potsdam. Vor allem die Wasserstoff-Technologien müssten nun schnell hochgefahren. Stark-Watzinger kam am Montag mit dem Direktor des PIK, Ottmar Edenhofer, zusammen. Sie besuchte außerdem das Alfred-Wegener-Institut und das Geoforschungszentrum auf dem Telegrafenberg in Potsdam.

Edenhofer sagte, beim Klimawandel gehe es um gewaltige wissenschaftliche Herausforderungen. „Es geht auch um Technologien, die heute noch gar nicht in Reichweite sind.“ Er nannte das direkte Entziehen von Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre (Direct Air Capture), das für die Erzeugung synthetischer Kraftstoffe notwendig werde. „Wir werden die synthetischen Kraftstoffe nicht allein durch Biomasse erzeugen, dafür gibt es weltweit nicht das Angebot.“ Edenhofer sagte: „Da ist noch sehr viel Grundlagen-Forschung notwendig“. Die Option des Entziehens von CO2 aus der Atmosphäre müsse mit dem Einlagern von Kohlenstoffdioxid verknüpft werden und sei auch auf dem Weg zur Treibhausgas-Neutralität wichtig. E-Fuels sind synthetisch hergestellte Kraftstoffe, bei deren Produktion Treibhausgase gebunden werden.