Ministerpräsident dankt Einsatzkräften für Brandbekämpfung

Wernigerode - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Einsatzkräften für die Bekämpfung der Waldbrände in diesem Jahr gedankt. Die positive Seite einer großen Herausforderung sei, dass sie auch den Stand der Einsatzbereitschaft zeige, sagte Haseloff am Mittwoch in Wernigerode (Harz). „Wir können uns auf die Feuerwehren und die anderen Hilfsdienste unbedingt verlassen.“

Am 3. September war laut Staatskanzlei „einer der verheerendsten Brände der vergangenen Jahrzehnte im Nationalpark Harz“ ausgebrochen. Er musste über mehrere Tage hinweg bekämpft werden - aus der Luft und vom Boden. Erst eine Woche später galt der Brand als gelöscht.