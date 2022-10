Ministerpräsident Weil hat gewählt

Stephan Weil (SPD) steht mit seinem ausgefüllten Stimmzettel in einer Wahlkabine.

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat seine Kreuzchen für die Landtagswahl gesetzt. „Wir hoffen auf eine starke Wahlbeteiligung. Und wir hoffen auf ein starkes Ergebnis für die SPD“, sagte der SPD-Politiker bei der Stimmabgabe am Sonntag in Hannover. Auf die Frage, was er denn jetzt machen werde, antwortete Weil: „Ich gehe jetzt erst einmal schön frühstücken.“

Weil regiert das Land bereits seit Anfang 2013 - zunächst zusammen mit den Grünen, seit Ende 2017 mit der CDU. Der 63-Jährige strebt eine dritte Amtszeit an, möglichst erneut in einem rot-grünen Bündnis. In den jüngsten Umfragen zur Landtagswahl lag die SPD knapp vor der CDU.