Ministerpräsident zeichnet 22 Bürger mit Verdienstorden aus

Hannover - 22 Bürgerinnen und Bürger wurden von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover mit dem niedersächsischen Verdienstorden ausgezeichnet. Anlass war das 75-jährige Landesjubiläum, wie die niedersächsische Staatskanzlei mitteilte. Es wurden unter anderem die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und der Verleger Gerhard Steidl mit dem Großen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Steinhaus-Webb wurde als „herausragende Schiedsrichterin und Pionierin für Geschlechterparität in einem männerdominierten Sport“ ausgezeichnet, Steidl für Buchdruckkunst und Fotografie.

Der niedersächsische Verdienstorden wurde 1961 gestiftet. Mit der Auszeichnung ehre das Land herausragendes Engagement, das auf vielfältige Weise zum Wohl der Menschen in Niedersachsen tagtäglich geleistet werde. Der Verdienstorden werde vom niedersächsischen Ministerpräsidenten in drei Stufen vergeben: Verdienstkreuz am Bande, Verdienstkreuz 1. Klasse und Großes Verdienstkreuz.