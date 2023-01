Meißen/Dresden - Wegen des Verdachts sexueller Übergriffe gegenüber Jugendlichen in jüngerer Zeit ist ein Seelsorger des Bistums Dresden-Meißen vom Dienst freigestellt worden. Bischof Heinrich Timmerevers habe nach erster Prüfung des Falles entschieden, ihn „umgehend bis zum Abschluss des Untersuchungsverfahrens“ von seinem Dienstort abzuziehen, wie das Bischöfliche Ordinariat in Dresden am Montag mitteilte. Eine Untersuchung sei beauftragt, die Staatsanwaltschaft informiert und die betroffenen Pfarreien in Kenntnis gesetzt worden. Zum Schutz aller Beteiligten bat das Ordinariat, „keine Vorverurteilungen vorzunehmen“, sowie mögliche Betroffene und Zeugen, sich bei der Kontaktstelle des Bistums für solche Fälle zu melden. Nähere Angaben zu dem Fall machte ein Sprecher nicht.