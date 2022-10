Missbrauchsverdacht: Haftbefehl gegen 46-Jährigen erlassen

Weimar - Gegen einen 46 Jahre alten Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis ist Haftbefehl wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch erlassen worden. Es gehe um schweren sexuellen Missbrauch eines elf Jahre alten Jungen, teilte die Polizei am Donnerstag in Weimar mit. Die Missbrauchsfälle seien der Polizei am vergangenen Wochenende bekannt geworden und sollen sich über ein Jahr erstreckt haben.

Der Junge hatte laut Polizei in diesem Zeitraum zu dem Tatverdächtigen über verschiedene Internetplattformen Kontakt. Seit dem Sommer sei es zwischen dem Kind und dem Beschuldigten zu mehreren Treffen gekommen. Der Elfjährige sei in mehr als zehn Fällen von dem Mann sexuell missbraucht worden, so der Verdacht. Der Haftbefehl wurde laut Polizei bereits am Mittwoch vollstreckt. Durch die Kriminalpolizei sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Dem Verdächtigen drohe bei einer Verurteilung eine mehrjährige Haftstrafe.