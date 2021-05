Mit Auto gegen Baum geprallt: 32-Jähriger stirbt

Liederbach - Ein Autofahrer ist im Main-Taunus-Kreis mit seinem Auto von der regennassen Straße abgekommen und beim Zusammenprall mit einem Baum tödlich verletzt worden. Der 32-jährige Mainzer sei am Mittwoch durch die Leitplanke geschleudert und gegen den Baum geprallt, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Die Feuerwehr befreite ihn demnach aus dem Fahrzeug. Warum er von der Straße abkam, blieb zunächst unklar. Der aus Mainz stammende Mann wurde nach dem Unfall auf der Bundesstraße 8 bei Liederbach in eine Klinik gebracht, dort starb er kurze Zeit später. Die Straße wurde in Richtung Frankfurt für über drei Stunden gesperrt.