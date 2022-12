Mit Kostenförderung: LSB startet neue Trainer-Lehrgänge

Berlin - Der Landessportbund Berlin (LSB) will mit einer großen Ausbildungsaktion neue Trainerinnen und Trainer an den Sport heranführen. „Damit wir Angebote für alle machen können, brauchen wir mehr Personal fürs Training“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel am Donnerstag und verwies auf die Folgen der Coronavirus-Pandemie, in der viele Übungsleiter abgesprungen seien, „die wollen wir nun zurückholen und neue gewinnen“.

Mit einem Maßnahmenpaket sollen auch finanzielle Anreize für Interessenten geschaffen werden. So wird die Hälfte der Kosten beim Abschluss einer C-Lizenz an der Gerhard-Schlegel-Sportschule des LSB und der Bildungsstätte der Sportjugend Berlin erstattet. Die Mittel dafür kämen aus dem ReStart-Paket der Bundesregierung, teilte der LSB mit.

Zugleich werden diverse Ausbildungselemente entweder digital oder dezentral durchgeführt, um den angehenden Trainern lange Fahrtzeiten zu ersparen. „Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn wir zum Beispiel einen Basislehrgang vor Ort in einem Berliner Bezirk angeboten haben, um kurze Wege zu schaffen“, sagte Christian Haberecht, der Leiter der Gerhard-Schlegel-Sportschule.