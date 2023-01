Mit über 3,1 Promille unterwegs: Radfahrer verletzt

Probstzella - Ein Radfahrer ist mit über 3,1 Promille in Probstzella im Ortsteil Zopten (Saalfeld-Rudolstadt) unterwegs gewesen. Der 39-Jährige wollte von einer Veranstaltung nach Hause fahren, als er von seinem Fahrrad stürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde daraufhin in der Nacht von Samstag auf Sonntag verletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Radfahrer.