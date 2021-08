Modellversuch: „Jahreskarte gegen Führerschein“

Lübeck - Lübeck will einen Anreiz zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel geben. Alle Bürger, die ihren Führerschein abgeben, erhalten unabhängig vom Alter eine Jahreskarte für die Busse des Stadtverkehrs. Das hat die Lübecker Bürgerschaft am Donnerstagabend mit Mehrheit beschlossen. Die Aktion gilt den Angaben zufolge zunächst für drei Jahre.

Die Opposition kritisierte in der Sitzung unter anderem, dass das Gratisticket nur für ein Jahr gelte, während der Führerschein für immer abgegeben werden müsse. Ähnliche Projekte gebe es unter anderem bereits im Landkreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg), in Bamberg (Bayern) und in Recklingshausen (Nordrhein-Westfalen), heißt es in dem gemeinsamen Antrag von SPD und CDU. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.