Moderator findet ARD und ZDF „scheiße“

ZDF-Moderator Jan Böhmermann (41) hat sich abschätzig über den Öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) geäußert: „Wir reden heute mal nicht über was Geheimes im ZDF, sondern über was Offensichtliches: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist scheiße“ sagte er in der Sendung „ZDF Magazin Royale“, berichtet das Portal „Spiegel online“. Böhmermann bezog sich auf die in den vergangenen Monaten bekannt gewordenen Skandale und Affären im ÖRR.

Unterdessen hat Böhmermann aber seinen Vertrag mit dem ZDF verlängert. Einem Bericht des Portals „dwdl.de“ zufolge wurde ein neuer Kontrakt über drei Jahre mit Laufzeit bis Ende 2025 unterschrieben. (dpa/uk)