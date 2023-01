Mögliche Granate in Nauen entdeckt und gesprengt

Nauen - Eine mutmaßliche Granate ist in Nauen (Landkreis Havelland) gefunden worden. Ein Mann fand am Dienstag im Ortsteil Groß-Behnitz einen eisenartigen Gegenstand und nahm ihn mit nach Hause, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort alarmierte er die Polizei und gab an, dass es sich um eine Granate handeln könnte. Die eingetroffenen Beamten riefen nach erster Begutachtung Experten der Bundespolizei dazu. Daraufhin wurden 19 Bewohner des Hauses zeitweise evakuiert. Spezialkräfte machten in der Nacht auf Mittwoch eine kontrollierte Sprengung des Gegenstandes auf einem nahe gelegenen Feld. Dabei wurde niemand verletzt.

Den Angaben zufolge ist weiterhin unklar, ob es sich bei dem Gegenstand um eine Granate handelte.