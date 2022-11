Mohn, Butter, Cranberry: Stollenprüfung in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Sie sind oft nach betriebseigenen Familienrezepten handgefertigt, hochwertige Zutaten gehören dazu: Die Zeit der Weihnachtsstollen hat bei den Handwerksbäckern in Sachsen-Anhalt begonnen. Bei den öffentlichen Stollenprüfungen des Landesinnungsverbandes des Bäckerhandwerks stellen sich die Bäcker mit ihren Produkten dem Urteil von Experten. Am Montag waren in Magdeburg Mohn-, Butter- und Cranberrystollen dabei, am Mittwoch geht es mit einer weiteren Prüfung in Halle weiter.

Den Angaben zufolge stellen in diesem Jahr 17 Betriebe einem Sachverständigen des Deutschen Brotinstituts insgesamt 49 Stollen zur fachlichen Bewertung vor. Beurteilt werden etwa Geschmack, Geruch und die Beschaffenheit. Die Bäcker erhoffen sich die Noten „Sehr gut“ und „Goldmedaille“.

Stollen ist für die Bäcker Traditionspflege, muss sich aber auch rechnen. Laut dem Innungsverband sehen die Betriebe aktuell mit großer Sorge in die Zukunft. „Eine deutliche Erhöhung der Lohnkosten, eine Steigerung der Rohstoffkosten zwischen 50 und 100 Prozent sowie eine Erhöhung der Energiekosten auf das 3- bis 4-Fache sind nicht wegzudiskutierende Faktoren für die Existenz der regionalen Betriebe.“ Ein Ende dieser Entwicklung sei nicht in Sicht. Auswirkungen auf die Verkaufspreise seien unausweichlich.

Der Stollen hat seinen Ursprung auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt, wie die Bäcker mitteilten. „Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1329 in Naumburg an der Saale als Weihnachtsgabe für den Bischof. Aus dem ehemals sehr mageren Backwerk für das Adventsfasten ist ein in vielen Regionen gepflegtes, traditionelles Produkt geworden.“