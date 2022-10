Mono Oko aus Erfurt gewinnen ThüringenGrammys 2022

Erfurt - Die Band Mono Oko aus Erfurt hat bei den diesjährigen ThüringenGrammys den ersten Platz abgeräumt. Die Veranstalter gaben die Gewinner am frühen Samstagmorgen auf Facebook bekannt. Mit einem Post gratulierten sie der fünfköpfigen Synth-Pop-Band zur Auszeichnung.

Das Finale des ThüringenGrammys 2022 fand am Freitagabend im Central Club in Erfurt statt. Jedem der fünf Finalisten stand eine Auftrittsdauer von 20 Minuten zur Verfügung. In der Zeit mussten mindestens ein Coversong und ein selbstkomponiertes oder -getextetes Stück gespielt werden.