Moped prallt gegen Streifenwagen: Rollerfahrerin verletzt

Neubrandenburg - Eine alkoholisierte Frau ist in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Moped gegen einen Streifenwagen geprallt. Die Fahrerin war am Sonntagabend mit ihrem Roller dem Polizeiwagen auf einem Waldweg entgegengekommen, wie die Polizei mitteilte. Trotz eines Ausweichmanövers von Seiten der Beamten kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Mopedfahrerin wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,93 Promille. Die Polizei erstattete Anzeige.