Riethnordhausen - Ein Jugendlicher ist beim Zusammenstoß seines Mopeds mit einem Auto in Riethnordhausen (Kreis Sömmerda) schwer verletzt worden. Der 16-Jährige hatte am Samstagnachmittag die Kontrolle über seinen Roller verloren, war gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.