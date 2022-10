Mopedfahrer nach Zusammenstoß schwerverletzt

Jena - Ein Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Jena schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet der 21-Jährige am Dienstagabend in der Humboldtstraße auf die Gegenspur und stieß mit einem Auto zusammen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und stationär behandelt. Der 54-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls unbekannt.