Dresden - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Dresden ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 28-Jährige in der Nacht zu Montag in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen zwei Verteilerkästen und eine massive Mauer, wie die Polizei mitteilte. Demnach zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er in einem Krankenhaus starb.