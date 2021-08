Motorrad stößt frontal mit Auto zusammen

Niederwiesa - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Motorrades mit einem Auto sind bei Niederwiesa (Landkreis Mittelsachsen) zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der 34-jährige Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 70-jährige Autofahrer blieb unverletzt, sein 11 Jahre alter Beifahrer wurde allerdings leicht verletzt und ambulant behandelt.

Das Motorrad war am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Zur Unfallursache lagen am Montagmorgen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.