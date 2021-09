Motorradfahrer bei Unfall in Waldenburg schwer verletzt

Waldenburg - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Waldenburg (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer sei beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden 47-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer habe Vorfahrt gehabt, wie es weiter hieß. Er kam nach dem Zusammenstoß am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus. Ob auch der Autofahrer verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit.