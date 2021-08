Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Liebschützberg - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Liebschützberg (Landkreis Nordsachsen) schwer verletzt worden. Der 52-Jährige war am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug unterwegs und von einem Auto erfasst worden, dessen Fahrer aus einer Ausfahrt auf die Straße fahren wollte. Der Motorradfahrer stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt gegen den 58-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.