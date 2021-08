Bad Gandersheim - Auf der Bundesstraße 248 hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei der 48-Jährige in Kalefeld im Landkreis Northeim am Samstagnachmittag auf ein anhaltendes Fahrzeug aufgefahren. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar.