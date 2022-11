Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Kluse - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Emsland von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Zuvor war eine 77 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen bei Kluse unterwegs, als sie beim Abbiegen dem entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt nahm und diesen erfasste, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann wurde bei dem Unfall am Sonntagnachmittag neben die Fahrbahn geschleudert. Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er den Angaben zufolge nach kurzer Zeit starb. Die Seniorin verletzte sich leicht.