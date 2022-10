Motorradfahrer fährt in Gegenverkehr und stirbt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Uelzen - Beim Zusammenstoß mit einem Auto im Gegenverkehr ist ein 66 Jahre alter Motorradfahrer in Uelzen ums Leben gekommen. Er geriet mit seiner Maschine am Montagnachmittag vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die linke Fahrspur der B191, teilte die Polizei am Abend mit. Zuerst habe das Motorrad ein Auto seitlich berührt und sei dann frontal mit dem dahinter fahrenden Fahrzeug kollidiert. Der Biker erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll die genaue Ursache für den Unfall im Nordosten Niedersachsens klären. Die B191 wurde nach dem Unfall gesperrt.