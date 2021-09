Gera - Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei Gera mit seiner Maschine gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte, geriet der Mann nach einem Überholvorgang auf den rechten Fahrbahnrand, stürzte und überschlug sich mehrfach. Den Angaben zufolge sei der 55-Jährige noch am Unfallort im Landkreis Greiz gestorben.