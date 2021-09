Ellrich - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der B 4 am Donnerstagabend schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei kam er in einer Kurve nahe Ellrich (Landkreis Nordhausen) Richtung Rothesütte von der Fahrbahn ab und stürzte schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie eine Polizeisprecherin Freitagmorgen sagte, wird er dort auf der Intensivstation behandelt. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.