Ohrdruf - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße mit seiner Maschine weggerutscht und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 53-Jährige auf der Landstraße bei Ohrdruf-Crawinkel (Landkreis Gotha) unterwegs, als es am Samstagabend zu dem Unfall kam. Demnach rutschte er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve weg. Zur Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.