Motorradfahrer stirbt bei Unfall südlich von Dresden

Dippoldiswalde - Ein Motorradfahrer ist südlich von Dresden auf seinem Gefährt von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt worden. Der 24-Jährige erlag am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall auf der B170 an einer Abzweigung zwischen den Orten Dippoldiswalde und Karsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Weitere Angaben zu dem Unfall machte die Polizei zunächst nicht.