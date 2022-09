Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Werra-Suhl-Tal - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz bei Werra-Suhl-Tal im Wartburgkreis schwer verletzt. Am Mittwochmittag verlor der 56-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Wünschensuhl und Marksuhl die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Stau.