Motorroller-Fahrer fährt gegen parkenden Wagen: Verletzt

Hildesheim - Ein Motorroller-Fahrer in Sarstedt bei Hildesheim ist gegen einen parkenden Wagen gefahren und schwer verletzt worden. Er sei am Samstagabend zuvor von einem anderen Autofahrer abgedrängt worden, habe er berichtet, teilte die Polizei Hildesheim am Sonntagmorgen mit. Zu diesem Autofahrer war zunächst nichts bekannt. Den Angaben zufolge hatte der Motorroller-Fahrer Alkohol getrunken und war nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins für den Roller. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen zu dem möglicherweise flüchtigen Autofahrer.