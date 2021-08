Mousse T. unterstützt Projekt mit gehörgeschädigten Kindern

Hannover - Mousse T., Musikproduzent, DJ und Komponist aus Hannover, macht sich für ein Pilotprojekt stark, dass Kindern beim Hören hilft. Das wissenschaftlich begleitete Projekt „Aus der Stille in den Klang“ der Aktion Kindertraum ist am Dienstag in Hannover vorgestellt worden. Musikunterricht und ein spezielles Implantat sollen gehörgeschädigten und tauben Kindern besseres und klangvolleres Hören und Sprechen ermöglichen.

Die kleinen Implantate dienen als elektronische Hörprothese für Gehörlose und Ertaubte, deren Hörnerv als Teilorgan noch funktionsfähig ist, hieß es in einer Mitteilung. Damit können sie Musik und Rhythmus eingeschränkt wahrnehmen.

Das Projekt unterstützt eine neue Methodik des Musikunterrichts in Verbindung mit dem Deutschen Hörzentrum der Medizinischen Hochschule Hannover. Drei Gruppen je vier Kinder bekommen ein Jahr lang Geigen-, Klavier- oder normalen Musikunterricht. Das einjährige Projekt ist als Grundstein gedacht für eine anschließende Studie oder weiterführende Schritte.